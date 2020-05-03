شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.32% بما يعادل 3.10 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن يظل السهم يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 68.40، ليستهدف مستوى المقاومة 80.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.40 ومستوى المقاومة 80.00.