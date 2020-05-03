شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.35 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 34.20.

Advertisements

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.00.