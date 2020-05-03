شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 127.57 نقطة، لينجح المؤشر بهاذ الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 6,999.34، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما نلاحظ تزايد تدريجي محدود في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 6,999.34، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,913.88 ومستوى المقاومة 7,396.60.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
157
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
30
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عدد أسهم الشركات الثابتة
8
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عدد أسهم الشركات المتداولة
196
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