شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال إبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر إبريل الماضى، وبلغ 119.4 مليون ورقة بقيمة 6.1 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.6 مليار ورقة، بقيمة 3.6 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 462.6 مليون ورقة بقيمة 2.156 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 265.3 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 669.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 339.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 116.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 574.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 116.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 574.9 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 64.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 363.1 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 13.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 83.7 ألف ورقة بقيمة 4.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، قد ارتفع بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.