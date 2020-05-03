شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 871 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تطور التبادل التجاري بين مصر وأهم الدول العربية خلال شهر يناير الماضي، حيث حقق التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 871 مليون و908 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 745 مليون و417 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 12 مليون دولار.

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وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية بلغ نحو 139 مليون دولا في يناير الماضي، مقابل 90 مليون دولار في الشهر المماثل عام 2019، بزيادة بلغت 48 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية وبلغ حجم التبادل التجاري مع مصر نحو 463 مليون دولار، مقابل 432 مليون دولار في فترة المقارنة، بزيادة بلغت 31 مليون دولار.

أما دولة البحرين فقد بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 14 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 37 مليون دولار، بينما سجل التبادل التجاري مع سلطة عمان نحو 25 مليون دولار، مقابل 13 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 11 مليون دولار، وأخيرا دولة الكويت، والتي سجل التبادل التجاري معها في يناير الماضي نحو 228 مليون دولار، مقابل 156 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 71 مليون دولار.