شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 171 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية الشهر الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 170 فلس، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 183 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 165 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 168.7 بينما مستوى المقاومة هو 172.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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