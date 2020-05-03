الاقتصاد

اس تي سي (STC) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 840 فلس، والذي يعد مستوى الاغلاق الحالي وكذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي،حيث يقابل هذا المستوى خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 790 فلس كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 825.0 بينما مستوى المقاومة هو 842.0 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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