شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 420 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 410 فلس كمستوى أول ثم 350 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 410 بينما مستوى المقاومة هو 430 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط