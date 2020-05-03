شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 13٫70 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 16 فلس كمستوى أول ثم 19 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.8 بينما مستوى المقاومة هو 14.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد