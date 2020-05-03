شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى تداولاته عند مستوى 121 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 110 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 155 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 105 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 117 بينما مستوى المقاومة هو 127 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد