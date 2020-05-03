شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 30٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 29 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضيين الماضيين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 34 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.8 بينما مستوى المقاومة هو 31.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد