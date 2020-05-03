شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 42٫60 فلس، مستقرا بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 46 ريال كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.1 بينما مستوى المقاومة هو 44.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد