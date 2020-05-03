شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6٫367 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5٫70 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 6٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط