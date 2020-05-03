شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) ينجح في الارتفاع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0٫629 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 0٫62 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى المقاومة 0٫70 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.62 وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد