شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 4 ريال، وبالتزامن مع ظهور انحراف ايجابي على مؤشر القوة النسبية،مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 4٫25 ريال كمستوى أول ثم 4٫75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.96 وبين مستوى المقاومة هو 4.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد