شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا في الأجل القصير حيث أنهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5356 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والمحوري عند 5400 نقطة، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية استمرار الأداء الايجابي، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,297 وبين مستوى المقاومة هو 5,435 نقطة