شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)في ظل يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8764 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، قد تسمح للمؤشر بمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 9000 نقطة، والذي يعتبر مستوى المقاومة المحوري، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 8600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,722 وبين مستوى المقاومة هو 8,828 نقطة