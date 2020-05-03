شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يبحث ملف "توطين الصناعة" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوته الثالثة عبر الإنترنت، تحت عنوان "ماذا يعني توطين الصناعة في الحالة المصرية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز ومدير البحوث.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة، كلا من محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شيرين عباس حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية، والدكتور بهجت الداهش، عضو مجلس تكنولوجيا الصناعة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث اتحاد الصناعات المصرية.

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وأكد المركز، أن هناك اتجاه عالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات، وذلك بعد أن تعرضت سلاسل الإنتاج بشكل عام إلى اضطرابات شديدة، نتيجة انتشار وباء "كوفيد-19"، نظرا لوجود كثيرا منها موزعة في شتى أنحاء العالم، وفي هذا الإطار يسعى المركز من خلال المناقشة والتحليل للتعرف على المفهوم الصحيح للتوطين وإمكانيات مصر التفضيلية فيما يخص أربعة قطاعات بعينها، وهي المنسوجات والأدوية والمنتجات الكهربائية "المنتجات البيضاء"، والأثاث.

وأجرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سلسلة من التقارير اليومية تحت عنوان رأي في أزمة، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لرصد التأثيرات المتوقعة من جراء انتشار الفيروس محليا وعالميا على الاقتصاد، والسيناريوهات المتوقعة للأزمة والإجراءات المقترحة للخروج منها.