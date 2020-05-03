فيديو جراف..كورونا تزيد المشاكل الأسرية فى البيوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام- بصيرة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، أول استطلاع للرأى العام يتم إجراؤه بمنهجية تمثل العينة المختارة فيها المجتمع المصرى إحصائياً، لقياس دور المرأة فى جائحة فيروس كورونا المستجد، وانعكاسات الجائحة على حياة الأسرة المصرية، وتم جمع بيانات هذا الاستطلاع من خلال مقابلات باستخدام الهاتف وشمل الاستطلاع 1518 من الإناث 18 سنة فأكثر وأجريت المقابلات فى الفترة من 4 إلى 14 إبريل. 1- أجرى مركز بصيرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة أول استطلاع لجائحة فيروس كورونا 2- ركز الاستطلاع على دور المرأة فى جائجة كورونا..وتأثير الأزمة على حياة الأسرة المصرية 3- أظهر الاستطلاع أن نسبة 80% من المصريات تغير نمط حياتهن نتيجة لوقوع الجائحة 4- أكدت 91 % من المصريات أنهن يغسلن أيديهن أكثر بعد جائحة كورونا 5- وأكثر من 85% من السيدات قللن التواجد فى تجمعات وقللن من السلام بالأيدى واستخدمن المطهرات بدرجة أكبر Advertisements 6- 25% فقط من السيدات يستخدمن الأقنعة الواقعية بعد الأزمة 7- أما على المستوى الاقتصادى فأن 72 % من الإناث تراجع دخل أسرهن نتيجة للجائحة 9- نصف المصريات أقروا بزيادة الوقت الذى يمضينه فى «شغل البيت» 10- فيما أكدت 33 % من الإناث إلى زيادة المشاكل الأسرية و19 % إلى زيادة العنف بين أفراد الأسرة 11- 11 % من الزوجات تعرضن لعنف من قبل الزوج للمرة الأولى بعد الجائحة

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