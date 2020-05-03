شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة أصحاب المدابغ: حل أزمة 72 مدبغة لم يخصص لهم وحدات بـ"الروبيكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه حاليا يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة َهيئة التنمية الصناعية بشأن تسليم عدد 72 وحدة داخل مشروع الروبيكي لأصحاب المدابغ الذين تم نقلهم من سور مجري العيون، ولكن لم يستلم أصحابها وحدات بديلة داخل مدينة الروبيكي، وكانت الشعبة قد خاطبت الجهات المعنية بشأن أزمة أصحاب هذه الوحدات، موضحا ان هذه الأزمة تم الانتهاء منها، وأنه تم تحديد الوحدات الجديدة وسيتم الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف مهران في تصريح لليوم السابع أن مشروع الروبيكي يعد أحد أهم المشروعات التي تخدم صناعة الجلود في مصر، مشيدا بما حققته المدينة في تطوير الصناعة، مؤكدا أنه يمكن لمصر أن تكون رائدة في صناعة الجلود في المنطقة العربية وأن العاملين في المدينة يبذلون قصارى جهدهم من أجل زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة.

وكانت محمد مهران قد عرض تخص المدابغ الـ72 التي لم تنتقل، ونحن نريد معرفة الموقف الخاص بهم، هل سيحصلوا على تعويضات أم سيتم إتاحة وتوفير وحدات لهم بالروبيكى.

Advertisements

وأشار مهران إلى أهمية مشروع الروبيكى العملاق بصفته أحد أكبر مشروعات الدباغة فى المنطقة، لافتا إلى أن بعض العوائق فى عملية الانتقال تحتاج للتغلب عليها، ليكون هذا المشروع نقطة تحول فى تاريخ قطاع صناعة الجلد فى مصر.

ولفت رئيس شعبة أصحاب مدابغ الجلود، إلى أن هناك بعض الوحدات فى منطقة مجرى العيون مصيرها مجهول، وهو ما يستدعى معرفة موقفها عقب هدم جميع الوحدات.