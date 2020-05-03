شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عمل شركات قطاع الأعمال بكامل طاقتها مرهون باحتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام، أن عمل بعض الشركات بكامل طاقتها يرجع إلى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير مع التركيز على اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالوقاية وعدم الاختلاط لمواجهة فيروس كورونا.

أضافت المصادر لـ" الخليج 365 " أن بعض شركات الكيماويات والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، والأدوية بدأت العمل بكامل طاقتها لتلبية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلى والتصدير، فى ظل زيادة الطلب على بعض المنتجات خاصة المطهرات والكحوليات والكمامات.

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وأشار الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن الشركات تتخذ أعلي درجات الحذر فى العمل حفاظًا على سلامة العمال من انتشار الفيروس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة ووزارة قطاع الأعمال العام ، لافتا أن الشركات تقوم بتلبية كافة طلبات السوق المحلى والتصدير، مع الحفاظ على السلامة وصحة العاملين .

وفى ذات الإطار أصدر المهندس إبراهيم الزيات، المفوض العام لشركة طنطا للكتان قرارًا بعودة جميع العاملين بالشركة للعمل 3 ورديات وعلى نفس عدل العمل قبل أزمة فيروس كورونا، تزامنا مع بدء تلقي محصول الكتان، وهو المحصول الرئيسى، الذى تعتمد عليه الشركة فى الصناعة بمختلف قطاعاتها.