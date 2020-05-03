الوباء يكبد «بيركشاير» 50 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة المستثمر الشهير وارين بافيت (بيركشاير هاثاوي) خسارة قياسية صافية بلغت نحو 50 مليار دولار للفصل الأول من هذا العام أو 30،653 دولاراً لكل سهم من الفئة «أ». حيث تسببت جائحة فيروس «كورونا» في تدمير استثماراتها في الأسهم العادية، وبالمقابل ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية للسهم من الفئة «أ» بنسبة 6% إلى 5.87 مليار دولار أو حوالي 3،624 دولار. وقبل عام، بلغ صافي أرباح المجموعة 21.66 مليار دولار.



تضررت الشركات العاملة في بيركشاير ومنها قطاع السكك الحديدية ومتاجر البيع بالتجزئة، مثل الكثير من الشركات الأمريكية، جراء وباء «كوفيد-19»، مع تأثيرات تتراوح من طفيفة إلى شديدة نسبياً، وتباطأت العائدات الأساسية لتلك الشركات بشكل ملحوظ في إبريل/‏نيسان الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر لصحيفة «وول ستريت» الشهر الماضي إن بعض الشركات الصغيرة في بيركشاير قد تغلق تماماً.