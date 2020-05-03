3 مراكز تسوق تفتح أبوابها في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم، عبد الرحمن سعيد

استقبل عدد محدود من مراكز التسوق في العاصمة أبوظبي، أمس، الزوار والمتسوقين، عقب استكمال إجراءات الفحص اللازمة واستيفاء كافة المتطلبات الاحترازية للصحة والسلامة. ولوحظت حركة خجولة إجمالاً مع توقعات أن تنشط خلال الأسبوع في المساء، بينما ينتظر عدد كبير من مراكز التسوق استكمال إجراءات الفحص اللازمة لاستئناف نشاطه وعمله مرة أخرى.

وبدأت مراكز ياس مول التجاري في جزيرة ياس، والغاليريا مول في جزيرة المارية، وبوابة الشرق في بني ياس، باستقبال الزوار والمتسوقين الذين تمكنوا من التجول داخلها عقب أسابيع من إغلاقها بسبب الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفتحت بعض متاجر التجزئة والصيدليات ومحالات السوبر ماركت أبوابها، فيما بدأت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر استقبال العملاء وفق نظام الحجز المسبق، بما يضمن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بينما سمح لمحال الطعام باستقبال الزوار والزبائن في مجموعات بحد أقصى هو شخصين لكل طاولة، بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية لكل محل، بينما واصلت المطاعم تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أو استلام الطعام من المطعم.



مراقبة الموقف



وقال علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار بمناسبة إعادة افتتاح مركز الغاليريا مول»: «يسعدنا أن نستقبل الزائرين والمتسوقين مجدداً، مع اتباع السياسات والتعليمات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتأكيداً لضمان سلامة الجميع، فإننا سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية بما يضمن تطبيق تدابير السلامة، انطلاقاً من حرصنا على أن تبقى صحة وسلامة زائرينا في مقدمة أولوياتنا».



بيئة تسوق آمنة



وقال سعود خوري مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: «يسرنا إعادة افتتاح ياس مول، بعد إتمام جميع القواعد التي نصت عليها تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح، وبعد أن

تم التأكد من تقديم بيئة تسوّق آمنة تماماً. إننا سعداء لاستقبال الزوار والزبائن ونؤكد لهم أننا سنستمر في مراقبة الوضع وبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم».

وقد أعلن مركز بوابة الشرق مول استئناف استقبال الزوار والزبائن أمس، بعد تطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية.

ويستمر بوابة الشرق مول في تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها لضمان وتأمين تجربة تسوق آمنة للجميع، حيث يجب على جميع الزوار الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، وفي الوقت الحالي تعتذر بوابة الشرق مول عن استقبال الزوار من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، والأطفال دون 12 سنة في كارفور أيضاً.

وإضافة إلى الإجراءات السابقة والاستمرار في عمليات التنظيف والتعقيم لجميع المرافق، سيتم فحص درجة الحرارة لجميع الزوار كإجراء احترازي نهائي قبل الدخول إلى بوابة الشرق مول.

وأوصى مركز بوابة الشرق مول، جميع الزوار بالدفع بالبطاقات البنكية أو الائتمانية عند التسوق، كما يجب التنويه باستمرار إغلاق مواقف الطوابق السفلية في الوقت الحالي.

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أجهزة مسح حراري



وقامت مراكز التسوق بتثبيت أجهزة مسح حراري ورصد درجة حرارة الجسم في جميع مداخلها، وتطبيق برنامج صارم للتنظيف والتعقيم، مع التأكد من نشر أجهزة وعبوات تعقيم اليدين في مختلف أرجاء ومناطق هذه المراكز، بينما خضع كافة الموظفين بها لفحوص الكشف عن فيروس «كوفيد 19»، حيث تم التأكد من عدم إصابة أي موظف قبل العودة إلى العمل.

ويجري إلزام الزائرين والموظفين باستخدام الكمامات والقفازات للسماح لهم بالدخول إلى مراكز التسوق، وتثبيت لوحات إرشادية في عدة أماكن بها، بما في ذلك المصاعد والسلالم الكهربائية للتذكير باتباع احتياطات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

و تم فرض مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات في المطاعم وساحات تناول الطعام، على ألا يُسمح بأكثر من شخصين على الطاولة الواحدة، كما يُفضل استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتقليص أي اتصال مباشر، وتم فرض قيود على عمليات تجربة البضائع، بما في ذلك مستحضرات التجميل والأحذية، وتم تعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس، فيما يُقتصر استخدام المصاعد الكهربائية على أصحاب الهمم أو ممن يستخدمون عربات الأطفال فقط، وإضافة إلى ذلك لن يُسمح بدخول كبار السن فوق ستين عاماً إلى مراكز التسوق حفاظاً على سلامتهم.



عبوة تعقيم كل 10 أمتار







التزم مركز ياس مول التجاري الذي افتتح أبوابه أمس، بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من شهر في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ورصدت ”الخليج 365” خلال جولة قامت بها في مركز ياس مول، المراحل التي يمر بها المتسوق فور وصوله إلى المول بدءاً من محطة التعقيم التي تتضمن ممراً يسع شخصاً واحداً يقف داخله لمدة 30 ثانية، حيث يعقم الجهاز جسم المتسوق بالكامل عن طريق رشاشات للتعقيم موجودة في كافة أنحاء الجهاز على مدى 360 درجة، ومن ثم يسمح له الدخول إلى المول.

وفي ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية كثفت إدارة المول جهودها في هذا الشأن، حيث بادرت بتوزيع الكمامات والقفازات على جميع المتسوقين في حال عدم امتلاكهم لها، كما وضعت لافتات في كافة أرجاء المول تفيد بترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما حرصت إدارة المول على توفير عبوات التعقيم لتغطي احتياجات كافة المتسوقين، حيث وضعت عبوة تعقيم في كل 10 أمتار، كما نصحت إدارة المول باستخدام طريقة الدفع الآلية.

ووفرت إدارة المول طاقماً طبياً موجوداً على مدار ساعات العمل للتعامل مع الحالات الطارئة، وأجهزة للكشف الحراري لرصد درجات حرارة جسم المتسوق، ومساعد افتراضي لخدمة العملاء دون الاحتياج لملامسة أي سطح، وروبوتات عن بعد للمحافظة على الأمن، وعمال لمسح الأسطح باستمرار كالسلالم الكهربائية وغيرها، وحددت مداخل ومخارج منفصلة، كما حددت مسافة 2.5 متر بين الطاولات في ردهة المطاعم وشخصين لكل طاولة كحد أقصى، وتباعد اجتماعي لمواقف السيارات، حيث إن هناك موقف سيارة فاصلاً بين كل سيارة وأخرى.