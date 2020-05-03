78 % نمو استخدام الدفع عبر الهواتف المحمولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دعت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات المستخدمين عبر المنطقة لاستخدام بدائل أكثر أماناً فيما يتعلق بعمليات الدفع، بما في ذلك اعتماد تطبيقات خدمات الدفع الرقمية بدون تماس، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وضمان عدم تعرضهم للفيروسات والميكروبات عندما يقومون بعمليات الشراء داخل المتاجر. وتوفر خدمة«Samsung Pay»، خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، للعملاء في دولة الإمارات طريقة ملائمة لشراء ما يحتاجونه من المتاجر بشكل آمن بالاعتماد على خدمة الدفع دون تماس.

شهدت عمليات الشراء باستخدام محافظ الدفع عبر الهواتف المحمولة، نمواً ملحوظاً بنسبة 78٪ في محلات الهايبر ماركت في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم الأعمال والهواتف النقالة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يتجه عدد متزايد من المستهلكين نحو اعتماد محافظ الدفع الرقمية عبر الأجهزة الذكية عند إجراء عمليات الشراء اليومية، نظراً لما توفره تلك الخدمات من راحة وسرعة في إتمام المعاملات إلى جانب المستويات العالية من الأمان. وتعمل خدمة«Samsung Pay» على تعزيز سلامة المستهلكين من خلال السماح لهم بإجراء خدمات الدفع دون تماس فضلاً عن سهولة استخدامها ومرونتها وميزاتها الفريدة التي تنسجم مع متطلبات المستهلكين في العصر الرقمي».

وكانت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، قد عززت تعاونها مع شبكات الدفع الإلكتروني الرائدة على مستوى العالم مثال «ماستر كارد»و«فيزا» لضمان توفير خدمة «Samsung Pay»مستويات عالية من المرونة، ما يضمن للمستخدمين خيارات موثوقة تتيح لهم الاستمتاع بتجربة دفع سريعة وآمنة وخالية من المخاطر.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تتمثل أولويتنا في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا. وقد لاحظنا في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم توجه عدد متزايد من المستهلكين نحو اعتماد خدمات الدفع دون تماس، ما يسلط الضوء على الفوائد والإمكانات التي توفرها خدمات الدفع دون تماس مثل «Samsung Pay» .

وتوفر محفظة الدفع بدون تماس التي ابتكرتها سامسونج للمستخدمين، إجراء عمليات الشراء والدفع بكل راحة وبساطة وأمان في كل مكان تقريباً».

و قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى تبني أحدث الحلول المصرفية اللا تلامسية، فقد كان من أوائل بنوك الدولة التي تقدم لعملائها مستويات الراحة والمرونة والأمان المتميزة التي تمتاز بها المحافظ على الهواتف المتحركة.

ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم انتشار محفظة «Samsung Pay» على نطاق واسع في ضوء الاستجابة الإيجابية التي شهدتها ضمن قاعدة عملائنا، مسجلة نمواً بمعدل عشرة أضعاف في عدد المعاملات بين عملائنا منذ إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأنها ستواصل تحقيق شعبية متزايدة في ضوء توجه المزيد من العملاء نحو التمتع بمزايا السلامة التي توفرها سبل الدفع اللا تلامسية».

وقال جويسيج موخيرجي، رئيس وحدة البطاقات المصرفية ورئيس وحدة تطوير الأعمال العالمية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «يتجه المستخدمون في هذه الظروف الاستثنائية نحو الاعتماد على الخدمات التي توفر لهم راحة البال، ومن ضمنها خدمات الدفع اليومية دون تلامس؛ حيث تلبي منصة «Samsung Pay»هذه الغاية.

ونحن نتطلع إلى أن تسهم هذه المحفظة الرقمية في الانتقال إلى مستقبل غير نقدي خلال التعاملات اليومية، ما يضمن توفير عمليات دفع آمنة ومريحة».