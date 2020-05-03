«روتانا» تشيد بجهود الحكومات والطواقم الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أصدر غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لروتانا، بياناً يتحدّث فيه عن التطلعات المستقبلية لقطاع الضيافة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي يشهدها العالم.

وأشاد هاتشينسون بجهود حكومات المنطقة والطواقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية وغيرهم من العاملين الرئيسيين على استجابتهم السريعة للأزمة العالمية، كما حث الجمهور على الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال هاتشينسون: «على الرغم من أننا سنفتقد التجمعات الرمضانية التقليدية، إلا أنه يجب علينا جميعاً أن نستعد لتقبل هذه التضحية لما فيها مصلحة الجميع. ومن خلال تضامننا لتحقيق هذه الغاية المشتركة، لا بد من أن نتكاتف مع بعضنا البعض كمجتمع واحد ولكن بطرق جديدة وأكثر عمقاً».

وأضاف قائلاً: «تبذل روتانا الكثير من الجهود لدعم الضيوف والموظفين والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، والتي تشمل تبني تدابير نظافة وتعقيم صارمة، كما قمنا بوضع فنادقنا ومرافقها تحت تصرف الجهات الحكومية للمساهمة في الحدّ من انتشار فيروس كورونا».

واختتم هاتشينسون بملاحظة أمل وتفاؤل، حيث شارك رؤيته حول مشهد القطاع في فترة ما بعد الأزمة وقال: «نحن على ثقة بأن قطاع الضيافة سيتعافى من هذه الأزمة، لكننا لا نعلم كيف سيبدو واقعنا الجديد وإذا ما كان سيبقى كما كان من قبل أم لا. وكفندقي شغوف بعالم الضيافة، أتوقع بأنه سيكون هناك بعض الاختلافات».

وأضاف قائلاً: «نحن نؤمن بأن الأوقات المظلمة والصعبة التي واجهناها ستجعلنا نقدّر أكثر سعادة ومتعة السفر. وكلنا ثقة بأننا من خلال تكاتفنا سنشهد أوقاتاً مشرقة قريباً».