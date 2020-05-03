179 % نمو الطلب على رخصة «تاجر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بالتوازي مع ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، لما تمتاز به من سهولة وأمان، تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في 2017، لتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل الشركات الناشئة في دبي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار 943 رخصة «تاجر» جديدة، بنمو قدره 179% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم إصدار 102 رخصة في إبريل الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي لرخص «تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي حتى الآن 5353 رخصة، ما يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات.



نمو التجارة الإلكترونية

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وتسهم رخصة «تاجر» بدعم النمو الإيجابي للتجارة الإلكترونية في الإمارات، وتشجيع أعداد متزايدة من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، كما تُمكّن الشركات من مواجهة التحديات خلال الظروف الاستثنائية والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، لاسيما أنها تعد إطاراً تنظيمياً معتمداً من اقتصادية دبي لتأسيس وقيادة الأعمال عبر الإنترنت وضمان استدامتها.ووفرت رخصة «تاجر» فرصاً جديدة للعديد من الأنشطة المبتكرة والقطاعات الناشئة من خلال إيجاد حلول موثوقة للشركات الناشئة الطموحة والروّاد الشباب، والتسهيلات الضرورية لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية للدخول إلى الأسواق، واختبار منتجاتها وخدماتها الجديدة من خلال طرحها على المستهلكين، وحفزها على التوسع والانطلاق في عالم التجارة والأعمال على نطاق أرحب.

وتصدرت مجموعة «تكنولوجيا المعلومات» التي تضم 17 نشاطاً، قائمة المجموعات في رخصة «تاجر» الصادرة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، تليها «الأزياء والموضة» ب 33 نشاطاً، ومن ثم «الخدمات الشخصية والتجارية الأخرى» ب 13 نشاطاً، في حين استحوذت مجموعة «الحفلات» على 8 أنشطة، و«تحضير الطعام» على 7 أنشطة.



87 مجموعة متنوعة



ويصل إجمالي المجموعات المشمولة في رخصة «تاجر» إلى 87 مجموعة متنوعة، بينما يمكن إضافة عشرة أنشطة إلى الرخصة الواحدة، شريطة أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط، ويتصدر نشاط «خدمات التدريب لتطوير أسلوب الحياة» قائمة الأنشطة المرخصة منذ إطلاق الرخصة، يليه نشاط «خدمات التسويق عبر قنوات التواصل الاجتماعي» و«خدمات إدارة المشاريع» و«إدارة التسويق» و«البوابات الإلكترونية».

واكتسبت رخصة «تاجر» اهتماماً كبيراً بين سيدات الأعمال اللواتي استحوذن على 60% من التراخيص الصادرة حتى الآن، الأمر الذي يؤكد دور رخصة «تاجر» في تمكين رائدات الأعمال للاستفادة من القنوات المبتكرة لإطلاق مشاريعهن بنجاح.

وأسهم هذا الحل المبتكر الذي تقدمه اقتصادية دبي في تمكين الشركات من مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الحالية، بل وتحقيق الاستفادة القصوى منها من أجل استدامة واستمرارية الأعمال.