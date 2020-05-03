نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقبّل المواقف السلبية:



قد ينظر البعض إلى المواقف السلبية على أنها مواقف سيئة، لكن عندما ننظر إليها على أنها تنطوي على الفرص، فإن ذلك سيعزّز من مرونتنا وينعكس إيجاباً على جودة حياتنا. عندما يحدث شيء سلبي في حياتك، فانظر إليه من وجهة نظر إيجابية، وابحث عن كيفية تحويله إلى شيء يمكن أن يزيد نضجك وخبرتك في الحياة.



الوقت كالسيف:



علينا أن نعلم أن إدارة وتنظيم وقتنا لا تعني الجدية التامة في جميع أُمورنا، لا بل على العكس تماماً، حيث يمكن أن يمنحنا وقتاً أكبر للترفيه أو الجلوس مع العائلة، فالإنسان كما هو محتاج إلى العمل والتطوير بحاجة أيضاً إلى الراحة والترفيه، وإدارة الوقت ما هي إلّا وسيلة لنعيش جميع تفاصيل حياتنا ولكن بحكمة وانتظام.