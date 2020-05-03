إيريك تسي.. الشاب الملياردير بين عشية وضحاها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول مؤسس شركة «سينو بيو فارما» تسي بينج، وزوجته، نحو خمس رأسمال الشركة إلى ابنهما إيريك تسي (24 عاماً)، وهو ما يجعله واحداً من أغنى أغنياء العالم بين عشية وضحاها.

وتضاف المنحة، وتقدر بنحو 2.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 3.8 مليار دولار، والتي تم تفصيلها وتسجيلها رسمياً في بورصة هونج كونج، إلى تسونامي انتقال الثروات في آسيا من الجيل الحالي إلى جيل المستقبل.

وكانت موجة انتقال الثروات قد شهدت في عام 2018، نقل أربعة أباطرة صينيين أكثر من 17 مليار دولار ضمن صناديق العائلات، بينما ينكب العديد من أكبر مطوري العقارات في هونج كونج على التخطيط لتعاقب ملكية ثرواتهم. ومن أهم مزايا الجزيرة أنها لا تفرض ضرائب على الهدايا أو توريث الثروة.

ولد إيريك تسي في سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان والده يدرس هناك. ثم انتقل مع والديه إلى بكين، حيث أنهى دراسته الابتدائية، أما تعليمه الثانوي، فقد كان في هونج كونج التي انتقل إليها والداه بعد تأسيس الشركة.

سافر بعد حصوله على الثانوية العامة لإكمال تعليمه في الولايات المتحدة، حيث حصل على إجازة في الإدارة المالية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. وقد أنشأ مؤسسة للأعمال الخيرية تحت مسمى «ساميت فاونديشين» لدعم مشاريع التعليم والمبادرات الثقافية. وعمل باحثاً في جامعة تشينغ هوا في بكين.

وعرف عن تسي حياته الباذخة، ونشر صوراً وفيديوهات على إنستجرام تظهره مع نجمات وعارضات أزياء مثل بيلا حديد، وليلي ألدريدج.

ويعتبر إيريك تسي من مشتركي إنستجرام النشطين، حيث ينشر الكثير من الصور والفيديو حول الأنشطة الرياضية والهوايات التي يمارسها، ومنها التزلج. ومن أبرز أصدقائه الذين يظهرون في الصور الشخصية عارضة الأزياء بيلا حديد، ونجمة كرة السلة ياو مينج، وأميركا شارلين من موناكو. أما آخر صورة عرضها على صفحته، فكانت من بكين، حيث حضر مهرجانات الذكرى السنوية السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.

ويتجنب إيريك تسي الظهور في وسائل الإعلام وتحت الأضواء. ويقول: إنه يفضل عدم المشاركة في المناسبات والمهرجانات التي تغطيها وسائل الإعلام بقوة، كما يحاول الابتعاد عن إدراج اسمه بين الأثرياء في القوائم الدورية التي تنشرها المجلات التخصصية. وقال، في بيان أصدره بمناسبة حصوله على الهدية من والديه: إنه يفضل أن توزع الثروة على أفراد أسرة تسي بينج.

وتشمل الأسرة، عدا والديه، الأخت الكبرى تيريزا. وطبقاً لبيانات بلومبيرج تبلغ القيمة الإجمالية لأسهم شركة «سينو بيو فارما» التي يملكها الشركاء الأربعة 8.5 مليار دولار أمريكي. وتبلغ حصة إيريك بعد المنحة أكثر من خمس الإجمالي.

وكلف مجلس إدارة الشركة في قرار منفصل، إيرك تسي مديراً تنفيذياً وعضواً في اللجنة التنفيذية التي تديرها، وبراتب قدره 3.9 مليون دولار هونج كونج (498 ألف دولار أمريكي) سنوياً، إضافة إلى المكافآت التقديرية.

ويشغل إيريك تسي عضوية مجالس إدارة ما لا يقل عن خمس شركات أخرى في هونج كونج، بما في ذلك «شاروين بوكفاند سكاي لاند» التي تعمل تحت اسم أغنى عائلة في تايلاند.

وسوف يبقى تسي بينج الأب، الذي كان عضواً في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر هيئة استشارية سياسية في البلاد، رئيساً لشركة «سينو بيوفارما» بعد تحويل الأسهم المنحة لابنه. وأكد البيان أن الهدف من عملية نقل الملكية هو صقل كفاءات الإدارة، والحرص على تناقل الثروة بين أفراد العائلة.

وتم حفظ ملكية أسهم إيريك في الشركة لدى شركة قابضة مسجلة في جزر فيرجين البريطانية، وهي شركة «ثاوزاند إيجلز».