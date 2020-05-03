شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفض الاستدانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي على الرغم من الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية إلى مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال تبون خلال اجتماع مع وسائل الإعلام: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي؛ لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينات».(أ.ف.ب)

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