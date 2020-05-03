«الإمارات للشحن» تنقل صادرات نيوزيلندا على متن 4 رحلات أسبوعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تبدأ الإمارات للشحن الجوي اعتباراً من يوم الأحد 3 مايو /أيار تشغيل خدمة شحن إلى نيوزيلندا بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، وذلك للمساعدة على ربط الشركات النيوزيلندية مع أسواقها الرئيسية حول العالم. وتعمل الناقلة مع الحكومة النيوزيلندية بموجب البرنامج الحكومي «طاقة الشحن الجوي العالمية IAFC)، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الصادرات النيوزيلندية إلى بقية دول العالم، وضمان استمرار وصول شحنات الإمدادات الأساسية إلى البلاد.

وسوف تشغل الإمارات للشحن الجوي 3 رحلات أسبوعياً (دبي- أوكلاند- ملبورن- دبي)، ورحلة واحدة أسبوعياً (دبي- سيدني- كرايستشيرش- سيدني- دبي) باستخدام طائرات الركاب البوينج 777-300ER. وبذلك توفر الناقلة خطوط شحن حيوية لنقل الصادرات النيوزيلندية ذات الجودة العالية، مثل اللحوم المبردة والعسل ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية، إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا. كما ستساعد الخدمة الجوية أيضاً على شحن الأدوية والأجهزة الطبية إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وأعرب نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، عن ارتياحه بالعمل مع الحكومة النيوزيلندية للمساعدة في نقل صادرات المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية والصادرات الأساسية الأخرى من أوكلاند وكرايتشيرش. وقال:نحن نرى أن من واجبنا ضمان القدرة على تزويد أسواقنا الرئيسبة بالإمدادات الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى، وكذلك دعم المصدرين النيوزيلنديين في الوقت ذاته. وتشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات بأسطولها من طائرات الشحن البوينج 777F، وكذلك طائرات الإمارات المخصصة للركاب البوينج 777-300ER لخدمة أكثر من 60 وجهة عبر القارات الست. ومنذ اندلاع جائحة(كوفيد-19)، تواصل ذراع الشحن في طيران الإمارات، من خلال رحلاتها المنتظمة والعارضة (تشارتر)، نقل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمعدات الطبية الحيوية عبر العالم.