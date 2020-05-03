شكرا لقرائتكم خبر عن درس مقاطعة بوكانان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

بتاريخ 10 أكتوبر 2017، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً بعنوان «لماذا تزدهر المدن الكبرى، فيما تتخلف عنها المدن الصغيرة؟»، كتبه إدواردو بورتر. المقال ركز على مقاطعة بوكانان بفرجينيا كمثال لمنطقة تُركت في الخلف تنموياً في الولايات المتحدة. فقد كان اقتصاد المقاطعة يعتمد بشكل أساسي على الفحم.

في ذروة ازدهارها، الذي اقترن بازدهار صناعة الفحم في سبعينات القرن الماضي، كان عدد سكان مقاطقة بوكانان، أكثر من 35000 نسمة، أكثر من 5000 منهم يعملون في مناجم الفحم. وكان وسط المدينة في تلك الأيام يعج بآلاف المتسوقين في عطلات نهاية الأسبوع. وكانت سيارات المرسيدس والبورش تجوب شوارع المنطقة لتعكس حجم الثراء في تلك الأيام.

اليوم، لا يزال الفحم، يتسيد قطاع الأعمال في المقاطعة، حيث يُوظّف واحداً من كل ستة عمال فيها، ويشكل ثلث إجمالي الأجور. لكن المقاطعة لم تعد قادرة على دعم هذه المستويات المعيشية. فقد انخفض دخل سكان مقاطعة بوكانان إلى حوالي ثلثي المتوسط ​​الوطني. ويأتي حوالي 40% من هذا الدخل من التحويلات الفيدرالية، مثل الضمان الاجتماعي. كما انخفض عدد سكان المقاطعة إلى أقل من 22000، منهم حوالي 3500 شخص يتلقون إعانات العجز عن العمل، ويعيش أكثر من ربع هؤلاء في حالة فقر، والفئة العمرية الوحيدة التي نمت في العقدين الأخيرين هم السكان الذين تجاوزوا 55 عاماً. والمدرسة الثانوية التي كانت تضم في السابق حوالي 1000 طالب، لم يعد يدرس فيها أكثر من 400 طالب هذه الأيام. كما تقلص عدد تلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية بنسبة الخُمس خلال السنوات العشر الماضية، إلى أقل من ألفي طالب. وقد كان للمقاطعة أكثر من 5000 وظيفة لاستخراج الفحم في أوائل الثمانينات، انخفض عددها إلى حوالي 1000 بحلول أواخر التسعينات. وفي حين سجل بعض الانتعاش لهذه الوظائف خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013، فإن الوضع عاد الى سابق عهده الذي كان عليه في العشرين سنة الماضية. فيما انخفض الدخل المتاح (Disposable Income) للفرد من حوالي 85% من المتوسط ​​الوطني في أوائل الثمانينات إلى حوالي 65% بحلول نهاية العقد. ومنذ عام 2012، حين كانت صناعة الفحم في ذروتها، وصل عدد الوظائف التي ألغتها مناجم الفحم في مقاطعة بوكانان إلى 1000 وظيفة. ومعظم فتيات المقاطعة يمتهن التمريض، ويغادرن الى أماكن أخرى. كما تم خفض أجور العاملين في المناجم من 22.50 دولار في الساعة الى حوالي 20 دولاراً. ولم تعد هناك وظائف كثيرة، سوى بعض المهن المحدودة مثل التعليم. وهو ما دفع الكثيرين للهجرة بحثا عن وظائف وأماكن سكنى جديدة.

وقد حاولت هيئة التنمية الصناعية في المقاطعة، خلق بعض الأنشطة الاقتصادية خارج دائرة قطاع الفحم، وأنفقت بعض الأموال (حوالي 40 مليون دولار)، لكنها لم تكن كافية لإطلاق موجة نمو جديدة. وشمل ذلك انشاء كلية للقانون، وأخرى للصيدلة، واجتذاب فرع لمتاجر والمارت، وبعض المطاعم والمحلات الصغيرة، من أجل زيادة حصيلة الجباية الضريبية لتمويل ميزانية المنطقة. لكنها مشاريع محدودة الأثر، لا تقوى على إحداث التحول الاقتصادي المطلوب (Economic transformation). كما أن المقاطعة أنفقت أموالاً ضخمة (أكثر من 170 مليون دولار) على مشاريع إعادة التوطين والوقاية من الفيضانات.

وفي ضوء اهمال الحكومة الفيدرالية للمقاطعة، وعدم ظهور علامات مشجعة حتى الآن من مبادرات التنويع في جنوب غربي فرجينيا، ومنها التعويل على خريجي الجامعة لعلوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات، الذين قد يجتذبون اهتمام شركات التكنولوجيا الفائقة الباحثة عن تكاليف أقل من تلك السائدة في المدن الكبرى؛ وعلى السياحة، وأنشطة التحريج، وتطوير بعض المحاصيل الزراعية مثل القنب - فإن مستقبل المقاطعة، لم يعد مضمونا للكثيرين، وخاصة للرجال الذين هاجر كثير منهم الى مناطق انتاج النفط والغاز الصخريين، وحين وجدوا تضاؤل الفرص هناك، عادوا أدراجهم خائبين، لكن ليس هناك ما يعودون اليه.

مقاطعة بوكنان الأمريكية، تقدم درساً بليغاً (وقاسياً أيضاً) للدول التي طالما تنعّمت بعوائد صادراتها من الهيدروكربون. وإذا كان مثال بوكنان ينطبق على منتجي الفحم، فإنه سوف ينطبق بنفس القدر في السنوات المقبلة على منتجي النفط في بلدان العالم قاطبة، بما في ذلك بلداننا الخليجية، والعربية عموماً. بل إن «عدوى بوكنان»، بدأت تقترب من «شواطئ» النفط. فصار مديرو المحافظ المالية يتصرفون، في بحثهم عن أقنية توظيف للأموال المودعة لديهم، بوحي من معايير الحوكمة التي تتضمن التقيد بما يعرف بالاستثمار المسؤول، أي الذي يأخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة للاستدامة والتي تشمل: الجوانب الاقتصادية، والجوانب الاجتماعية، والجوانب البيئية. ورأينا كيف بدأت الحكومة النرويجية، منذ عام 2015 (العام الذي شهد توقيع اتفاق باريس للمناخ)، ببيع حصص صندوق ثروتها السيادي، في شركات انتاج الفحم، لتتبعها بخطوة التخلص من استثمارات الصندوق في الشركات النفطية في العالم.