المحللون يتساءلون: هل تندفع الأسهم من تلقاء نفسها وإلى أين؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

كأن اللقاح الذي تبعث أخبار تطويره المزيد من الأمل في وضع حد للأزمة الحالية، سيكون علاجاً لأسواق الأسهم العالمية وليس للمصابين ب«كوفيد 19»، ذلك أن مؤشرات الأسهم تتحرك صعوداً مع تباشير طرح علاج فعال في تناغم محير.

صحيح أن التطور الإيجابي على الجبهة الصحية يعزز فرص رفع الحظر والحجر المنزلي وفتح الاقتصاد في مختلف دول العالم، إلا أن المحللين بدأوا بطرح تساؤل فرض نفسه، وهو: هل تندفع الأسهم من تلقاء نفسها، وإلى أين؟

الذي عزز هذا التساؤل هو الأداء الشهري لمؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية خلال شهر أبريل/نيسان، وهو شهر الذروة في تفشي المرض في الاقتصادات الفاعلة خاصة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، حيث سجلت مكاسب لافتة بلغت في بعضها (مؤشر إس أند بي 500) أكثر من 14%، وهو الأداء الأفضل على أساس شهري منذ عام 1987.



اندفاعات غير مفهومة



ويعكس أداء الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي اندفاعات غير مفهومة في بعض محركاتها. ففي حين تنقل التقارير الاقتصادية أنباء كوارث تحل في الاقتصادات الفاعلة، منها تقرير طلبات إعانات البطالة يوم الخميس الذي كشف عن 3.5 مليون طلب جديد ليصبح العدد الكلي 30 مليون عاطل عن العمل، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، ومنها القراءة الأولى في الناتج الإجمالي الأمريكي للربع الأول الذي كشف عن تراجع بنسبة 5.4%، وسط توقعات بتراجع قد يصل إلى 40% خلال الفصل الثاني، خاصة أن ناتج الفصل الأول يغطي شهراً واحداً من مرحلة الإغلاق الكلي، ثم انهيار أسعار النفط وقصتها المعروفة، لننتهي إلى سيل التقارير الذي ترافق مع نتائج الشركات التي لم تحمل للأسواق سوى اللون الأحمر، مشفوعاً بخفض كبير في توقعات الفصل الثاني.

وعلى الرغم من كل هذه المعطيات حافظت الأسهم خلال الأسبوع على مسار تصاعدي مستمر منذ خمسة أسابيع، عززته خلال الأسبوعين الأخيرين أنباء تطوير اللقاحات هنا وهناك، حتى يوم الجمعة عندما هبطت أسهم شركة «أمازون» بعد خفض توقعاتها للأرباح للربع الثاني، وسط أنباء عن استدعاء رئيسها جيف بيزوس للمثول أمام الكونجرس بتهمة تضليله، وتهاوى سهم تيسلا بعد تصريح لرئيسها إيلون ماسك قال فيه إن سعر سهم الشركة «مرتفع جداً»، لتفقد مؤشرات «وول ستريت» توازنها وتخسر ما كسبته خلال الأسبوع وتنهي على اللون الأحمر في عزف يكاد يكون منفرداً على مستوى العالم.



مشهد لا تفسير له

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وهكذا صبغ اللون الأحمر شاشات وول ستريت لتنهي مؤشراتها على اللون الأحمر، بينما حافظت بورصات العالم الرئيسية على لونها الأخضر، وهي تحتفل بنهاية شهر أبريل السعيدة وكأنها في واد واقتصاد العالم في واد آخر.

وقد علق اندرو لانثورن كبير المحللين في بنك «سوسيته جنرال» بقوله: «نحن أمام مشهد لا تفسير له. فكل المكونات الأساسية للاقتصاد والعوامل الفنية لأسواق الأسهم لا تدعم المسار الصعودي للمؤشرات، ومع ذلك تتابع صعودها وكأنها تسير من تلقاء نفسها».

وانتهى الأسبوع على خسائر في «وول ستريت»، وإن لم تكن كبيرة، وأرباح في بقية مؤشرات العالم الرئيسية تقدمها مؤشر هونج كونج الذي حصد 3.41%، وانتهى على 24,643.59 نقطة، تلاه مؤشر داكس الألماني الذي بلغت مكاسبه 3.31%، وأغلق على 10,861.64 نقطة في جلسة الخميس، وكان يوم الجمعة في عطلة عيد العمال.

وفي «وول ستريت» تراوحت الخسائر بين 0.21% لمؤشر «إس أند بي 500» الذي بلغت مكاسبه على أساس شهري 14.58%، وأنهى الأسبوع على 2,830.71 نقطة، و0.43% لمؤشر ناسداك المتصدر على أساس شهري بمكاسب بنسبة 16.91%، لينهي الأسبوع عند 8,604.95 نقطة.



الذهب والنفط



وشهدت أسعار الذهب تقلبات خلال الأسبوع انتهت بها إلى مكاسب بنسبة 1% معظمها تحققت يوم الجمعة، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين التي حملها مسؤولية تفشي «كوفيد 19»، وبعد تراجع أسهم شركتي أمازون و«أبل» نتيجة الصورة القاتمة التي رسمتها كل منهما للربع الثاني.

وقد استقر سعر الأونصة في تداولات العقود الفورية يوم الجمعة عند 1695 دولار. وسنحت للنفط الخام فرصة لالتقاط الأنفاس بعد هرولة نحو القاع استمرت خمسة أسابيع، مستفيداً من خفض كبير في إنتاج «أوبك» وغيرها من الدول المنتجة فرضته ظروف الإغراق وامتلاء منشآت التخزين العالمية.

وقد تجاوزت مكاسب خام برنت 20% خلال الأسبوع لينتهي عند 26.31 دولار، بينما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 16%، منها 5% يوم الجمعة، ليغلق سعر البرميل على 19.78 دولار بعد أن تجاوز العشرين دولاراً خلال الأسبوع.

وانتعشت معدلات العائد على سندات الخزانة الأمريكية مستفيدة من تقارير كشفت عن أرقام أفضل من التوقعات في قطاع التصنيع وفي إنفاق المستهلكين. وقد انتهت معدلات العائد على سندات الخزانة الأمريكية فئة السنوات العشر عند 0.618%، بارتفاع بنسبة 0.007%، بينما استقرت نظيراتها الألمانية عند 0.581% بمكاسب أسبوعية بلغت 0.005%.



تغريدة ماسك شطبت 14 مليار دولار من قيمة «تيسلا»



أغلق سهم شركة «تيسلا» جلسة يوم الجمعة عند 701.32 دولار هابطاً 10.3%. بتغريدة من 7 كلمات خسر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» 3 مليارات دولار، وشطب 14 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وتراجعت أسهم «تيسلا» بحوالي 13% خلال جلسة يوم الجمعة بعد أن غرد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأن سعر السهم «مرتفع للغاية». وقال ماسك في تغريدة أخرى إنه «يبيع كل الممتلكات المادية تقريباً ولن يتمكن من شراء منزل»، كما دعا في تغريدة ثالثة إلى إعطاء الناس حرياتهم في إشارة إلى موضوع قرارات العزل الحكومي.