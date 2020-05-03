مركز «تريندز» ينظم محاضرة حول أسواق الطاقة ما بعد «كوفيد-19»

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نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارت» أولى محاضراته ضمن فعاليات «منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد» مساء الأربعاء الماضي تحت عنوان: «أسواق النفط في عالم ما بعد كوفيد-19: المشهد الراهن والتحديات المستقبلية»، والتي ألقاها د. ممدوح سلامة مدير مكتب استشارات سوق النفط، والخبير في اقتصاد النفط الدولي.

وأكد د. ممدوح سلامة أن وباء «كوفيد-19» سيدخل سجلات التاريخ باعتباره الكارثة الأكثر تقويضاً للاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين، حيث إن هذا الوباء غير الطريقة التي يعيش بها العالم على صعد عدة بدأت فعلياً مع إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

كما ترتب عن هذا الوباء آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية أظهرت العلاقة الوطيدة بين النفط والاقتصاد العالمي، إذ إن المعدل المتوقع لنمو الإنتاج العالمي قبل ظهور وباء كورونا المستجد كان في حدود 3,3%، والآن انخفض إلى 0,3%، حسب توقعات تقارير صندوق النقد الدولي. لكن - مع هذا - فإن هناك توقعات تشير إلى أنه بعد انحسار هذا الوباء سيعود النمو بسرعة في جميع القطاعات.

وتوقع د. ممدوح سلامة أن تؤثر أزمة وباء كورونا المستجد في خريطة القوى النفطية في العالم، إذ إن روسيا تستغل الأزمة بزيادة إنتاجها، فيما أن الولايات المتحدة مستمرة في إنتاج النفط الصخري حتى ولو بالخسارة بهدف منافسة روسيا والسعودية بشأن التحكم في سوق النفط العالمية.

وأوضح د. سلامة، فيما يتعلق بمنتجي النفط في دول الخليج، أن لديها احتياطيات نفطية هائلة تنتجها بتكلفة إنتاجية منخفضة للغاية. كما أن لديها أرضية صلبة ستمكنها من الحفاظ على نمو اقتصاداتها. وأشاد د. سلامة في الوقت ذاته بسياسة دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أنها تقود المنطقة على درب تنويع مصادر الطاقة.