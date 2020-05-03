شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وظيفة يمكن تأديتها «عن بعد» وبمنتهى الكفاءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات من المؤكد أن قدرة الإنسان على التأقلم مع المتغيرات أكبر من الطوارئ وما تفرضه على واقع الحياة اليومية.وفي ظل تفشي كوفيد-19 وتعليمات الحجر المنزلي والعزل الاجتماعي برزت مهن ووظائف ذات دخل جيد لا تحتاج من ممارسيها الذهاب إلى المكتب أو المصنع. وقد صنفت شركة «فليكس جوبز» المتخصصة بتطبيقات العمل عن بعد، 18 وظيفة يمكن ممارستها من المنزل بأجور مرتفعة طبقاً لمستوى الدخل الذي تحققه لكن من الأدنى إلى الأعلى. ولا يقل عائد أي منها عن 40 ألف دولار سنوياً وفقا لدراسة أعدتها شركة «باي سكيل»، وهذه الوظائف هي (يتراوح الراتب السنوي بالدولار الأمريكي):



مدير منظمة صحية: (130 - 270)



يتولى المدير الطبي للمنظمة الصحية إدارة المنظمة وضع قواعد العمل في المنظمة وقيادة العاملين فيها. وتتطلب المهمة عادة شهادة طبية. إنها واحدة من الوظائف الأعلى دخلاً لأنها تتطلب الإشراف على منظمة بأكملها.



مصمم سحابة حاسوبية: (71000 - 160000)



ينشئ مصمم السحابة تطبيقات التعامل مع الحوسبة السحابية. يتولى مهندسو السحابة تصميم تطبيقات السحابة وإدارة استراتيجيات الحوسبة السحابية للشركات، وهي تطبيقات تخزين البيانات على خوادم الإنترنت. وهذه الوظيفة تتطلب معرفة بأنظمة التشغيل والشبكات ولغات البرمجة والأمن السحابي.



مخرج فني: (66000 - 101000)



يشرف المخرج الفني على الجوانب المرئية للمنتجات والعروض. يصمم المخرج الفني ويعرض أفكارًا مكتوبة للمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية. ويتولى إدارة فرق العمل العاملة في نفس المجال. ويتطلب العمل درجة جامعية، بالإضافة إلى خبرات عملية ومواهب فنية.



مدير تجارب سريرية (56000 - 131000)



يشرف مديرو التجارب السريرية على العمليات الطبية التجريبية، ويتحمل هؤلاء مسؤوليات التأكد من أن التجارب السريرية آمنة وتعمل بسلاسة. كما يتولون تأمين المرضى لإجراء التجارب ومراجعة النتائج وتعديل الهيكل عند الضرورة. وتتطلب الوظيفة شهادة في الطب وخبرات عملية في نفس المجال.



محلل الأمن السيبراني: (51000 - 117000)



يجري محللو الأمن السيبراني تدقيقاً ومتابعة للمعلومات والبيانات على أجهزة الكمبيوتر. يتابع محللو الأمن السيبراني شبكات وأنظمة الكمبيوتر في الشركة، ويبحثون في اتجاهات تكنولوجيا المعلومات، ويتعقبون الخروقات الأمنية ومشاكل الأمن المحتملة. وتتطلب المهمة عادة خبرة في تكنولوجيا المعلومات.



مدير مالي (61000 - 161000)



يقود المدير المالي قسم المالية في الشركة. ويشرف هؤلاء على قسم المالية في الشركة. ويقومون بتقييم الموارد المالية ووضع الميزانيات والاستراتيجيات المالية الأخرى. يحتاج مديرو المالية عادةً إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التمويل أو الاقتصاد.



مهندس أبحاث (58000 - 120000)



يصمم مهندسو الأبحاث منتجات معززة بالبحث والتجربة لمختلف الصناعات. ويصمم هؤلاء منتجات جديدة باستخدام المعلومات والبيانات التي يجمعونها لشركات الأدوات الكهربائية أو الطبية أو الميكانيكية أو الفضاء أو شركات البرمجيات. وتتطلب المهمة درجة في الهندسة.



مدير المنتج (54000 - 121000)



يتولى مديرو المنتج عمليات تطوير المنتج الجديد، وينفذون مهام عملهم من خلال وضع الاستراتيجيات وتحديد ميزات المنتج، وهم مسؤولون عن وضع مخططات تطوير المنتج لتحويله من فكرة إلى سلعة تجارية.



مدون سجلات طبية (53000 - 103000)



يحول مدونو السجلات الطبية البيانات العلمية إلى مقالات ووثائق قابلة للاستخدام، وينشئ هؤلاء الكتّاب مقالات ووثائق قابلة للعرض بوضوح مادتها البيانات التقنية والعلمية. ويتزايد الطلب عليهم من قبل شركات التقنية الحيوية والأدوية والجامعات لتقديم معلومات حول منتج ما أو دراسة لمسؤولي الصحة. وتتطلب الوظيفة معرفة المصطلحات والعمليات الطبية. وشهادة من جمعية مدوني البيانات الطبية، لكنها ليست ملزمة للتعيين.

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مدير تدقيق الخصوصية: (50000 - 138000)



يتولى مديرو تدقيق الخصوصية متابعة وتدقيق سجلات الشركات للتأكد من امتثالها لقوانين حماية الخصوصية. يتأكد مديرو تدقيق الخصوصية من امتثال الشركات لقوانين وتعليمات حماية خصوصية الأفراد من خلال تدقيقها، و تقييم المخاطر ووضع استراتيجيات منع الخروقات. وتتطلب المهمة عادة درجة علمية في المجال التقني.



مدير فريق الدعم الفني: (50000 - 119000)



يرأس مديرو الدعم الفني فرقاً متخصصة في مجال عملهم. يقوم مديرو الدعم الفني بحل المشكلات الفنية وإدارة موظفي الدعم الفني. عادة ما يكونون مسؤولين عن إصلاح الأجهزة والبرامج وتقديم الدعم عند الطلب، وهذا يتطلب الاطلاع على أحدث التقنيات باستمرار.



مطور تطبيقات الهواتف الذكية: (50000 - 113000)



يصمم هؤلاء المطورون تطبيقات الهواتف الذكية. يقوم مطورو تطبيقات الهواتف بتصميم التطبيقات وإصلاحها. وتتطلب مهمتهم عادةً فهم كل من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وأنظمة الكمبيوتر.



مدير العلاقات العامة: (49000 - 140000)



يتولى مديرو العلاقات العامة رسم وتطوير صورة الشركة وتعزيز حضورها. ويقود مديرو العلاقات العامة فريقًا يتولى تلميع صورة الشركة وسط جمهورها من خلال البيانات الصحفية، وإنشاء مجموعات وسائل الإعلام، والإشراف على المناسبات العامة وتنظيمها. وتتطلب هذه المهمة درجة جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.



كبير مديري الحسابات: (49000 - 110000)



يتولى كبار مديري الحسابات إدارة علاقات العملاء. ينشئ مديرو الحسابات علاقات مع العملاء من خلال التواصل معهم وفهم احتياجاتهم. وتقع على عاتقهم مسؤولية تطوير المبيعات. ويتطلب الدور خبرة لا تقل عن عشر سنوات.



خبير علم النفس السريري: (48000 - 113000)



يساعد علماء النفس الناس على ضبط صحتهم العقلية. يستخدم علماء النفس السريري العلاج لمساعدة الناس على إدارة التخلص من الإدمان وقضايا الصحة العقلية. وتتطلب المهمة درجة جامعية وشهادات ممارسة وأبحاث في نفس الاختصاص.



مدير تسويق: (47000 - 149000)



يقود مديرو التسويق أقسام التسويق، و يبحثون ويحللون الاتجاهات الأبرز لتطوير الخطط والحملات التسويقية. تتطلب مهمات مدير التسويق عادة شهادة جامعية وخبرات عملية.



مطور الواجهة الأمامية: (47000 - 108000)



يصمم مطورو الواجهة الأمامية صور مواقع الإنترنت وتطبيقاتها. وينتج مطورو الواجهة الأمامية رموزاً تتكون من العناصر المرئية وعناصر تصفح الموقع أو التطبيق. وتتطلب المهمة خبرة عملية في لغات جافا و«إس كيو إل» وتطبيقات الشبكات.



مدير تطوير الأعمال (44000 - 122000)



من أبرز مهام مديري تطوير الأعمال العثور على العملاء، ووضع خطط الأعمال، وإدارة الحسابات، وزيادة الإيرادات من خلال تحقيق أهداف المبيعات والحفاظ على العلاقات التجارية.