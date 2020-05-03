شكرا لقرائتكم خبر عن ثرثرة إيلون ماسك ورزانة وورين بافيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ليام داننغ *

قد يختلف الجيل الجديد عن الجيل القديم في كثير من العوامل وأهمها وأكثرها شيوعاًَ أنماط التفكير. النموذج الذي بين أيدينا في عالم الاستثمار هو إيلون ماسك، عبقرية المغامرات الاستثمارية المعاصرة بمعالمها التكنولوجية، وورين بافيت، إمبراطور الاستثمارات التقليدية الرصين.

وفي الوقت الذي لا تصدر عن الأخير تعليقات إلا في مناسبات محددة وبعد أن تتم دراسة كل كلمة فيها حتى أصبحت محط أنظار ملايين المستثمرين الشباب يتابعونها في محافل «أوماها»، تنتشر تغريدات ماسك وتعليقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس جزافاً، لكن ربما تحت تأثير نشوة انتصار أو نكسة عارضة.

وجاءت آخر تغريدة لماسك يوم الجمعة التي وقعت كالصاعقة في وول ستريت، لتهوي بسهم الشركة بنسبة 13% في أقل من نصف جلسة التداول، عندما قال إن سعر سهم تيسلا «مرتفع جداً». كان هذا كافياً لخفض القيمة السوقية للشركة بنحو 18 مليار دولار.

ولك أن تتصور ما آلت إليه حال المحللين الذين توقعوا أرباحاً كبيرة جداً لسهم تيسلا قبل يومين فقط، وهم يسارعون خلسة لمراجعة ما صدر عنهم من إفراط في تقدير نتائج الشركة في سباق لم يحسدهم على نتائجه أحد. وجاءت تغريدة الرئيس التنفيذي لتقدم خدمة مجانية للمستثمرين، مؤكدة مرة أخرى أن تقييم سعر سهم تيسلا قام على أسس عاطفية وليس على أسس عقلانية أو بزخم وضعها المالي القوي.

وتكفي نظرة على تطور أداء السهم منذ بداية العام لوضع الأمور في نصابها. ففي فبراير/ شباط، باعت تيسلا أسهماً بقيمة 2.3 مليار دولار من الأسهم الجديدة بسعر 767 دولاراً للسهم. وعندما لمست أنامل إيلون ماسك شاشة هاتفه الذكي اللمسية ليغرد يوم الجمعة، كان تداول السهم الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة بأنه «مرتفع جداً»، يتم عند حوالي 761 دولاراً. ومن المؤكد أن الفارق في السعر المفترض يجب أن يكون قد نتج عن تطورات مهمة أو أن شيئاً ما طرأ خلال شهرين أو ما يقرب من ذلك.

من الواضح أن تراكمات تفشي الوباء تركت آثارها في أداء الشركة التي تنفرد بنموذج عمل غير تقليدي لا تزال جدواه موضع أخذ ورد.

وفي واقع الأمر، أنه مثلما تسببت كارثة نقص التمويل عام 2018 عندما غرد ماسك قائلاً إن الشركة يمكن أن تعود ملكية خاصة، في إحباط العديد من المستثمرين المضاربين بالبيع على المكشوف، بالتزامن مع مشاكل واجهتها الشركة بخصوص إنتاج طراز «تيسلا 3»، فإن التطورات الأخيرة تأتي في وقت يزداد فيه التوتر في أكثر من صعيد.

وبينما كانت تداولات السهم تسير على ما يرام، جاءت عاصفة تغريدة ماسك، لتؤكد حجم الكارثة التي تتع````رض لها الشركة نتيجة تداعيات تفشي الوباء والإغلاقات الكلية المرتبطة به والتي وصفها ماسك بأنها «فاشية». وفي حين أن مثل هذا التلميح قد يحمل ملامح ليبرالية، إلا أنه يترك انطباعاً عميقاً لدى المستثمرين بتعثر الشركة التي اعتمدت إدارتها على المليارات من الإعانات وتتوسع الآن في الصين بدعم من تمويل المستثمرين. وربما يعكس القلق بشأن ما يعنيه تعليق العمل في مصنع تيسلا الرئيسي في كاليفورنيا بالنسبة للتدفقات النقدية.

قد يخيل للمراقب أن تيسلا سوف تسعى قريباً إلى جمع المزيد من رأس المال لتعويض هذا الفاقد. قد يساعد سعر السهم المنخفض على دفع خطط التمويل بطريقة ما. لكن لا بد من التساؤل حول قدرة حاملي الأسهم على استيعاب مخاطر تدخل الرئيس التنفيذي فجأة لطعن سعر السهم. فقد تعود الجميع على تدخلاته سابقاً لكنها كانت تدفع السهم صعوداً.

مرة أخرى، يجب أن نتساءل أين يقف مجلس الإدارة من هذا كله. فقد كشفت تيسلا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن ماسك سوف يمنح كبار التنفيذيين تأميناً ضد المسؤولية لمدة عام، بعد أن تحدثت شركات تأمين عن «أقساط عالية وغير مبررة» تدفعها الشركة لأسباب غير مفهومة.

صحيح أنها ترتيبات غير مفهومة لكنها ليست غريبة في ظل وجود ماسك في بؤرة صنع القرار سواء كأكبر مستثمر في الشركة أو كأهم مصادر الخطر عليها، وهذا ما يستنتج من تغريدته الأخيرة.

* بلومبيرج