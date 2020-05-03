10 وسطاء يتقاسمون 6% فقط من تداولات «سوق دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ نصيب 10 شركات وساطة من الأقل سيولة في سوق دبي المالي خلال الفترة الماضية بين يناير وإبريل 2020 نحو 6% بما يعادل 2.4 مليار درهم من التداولات فقط، فيما استحوذت الشركات العشرون الأخرى على 94% بنحو 37.7 مليار درهم.

وتشير الإحصائيات إلى أن أول 10 شركات وساطة لا تزال تسيطر على 74.6% من السيولة المتداولة في السوق بنحو 30 مليار درهم بيعاً وشراءً، فيما تداول آخر 10 وسطاء نحو 2.4 مليار درهم بنسبة 6%، مما يشير إلى ضغوطات قوية على هذه الشركات بسبب ضعف الإيرادات التشغيلية الناجمة عن رسوم وعملات التداولات.

وسجلت 30 شركة وساطة في سوق دبي المالي سيولة تداولات بنحو 40.17 مليار درهم بيعاً وشراءً خلال 4 أشهر، عبر تداول 37.5 مليار سهم والتي نفذت في نحو 610 آلاف صفقة.

وأضافت شركات الوساطة منذ بداية العام حتى نهاية إبريل الماضي نحو 3180 حساباً جديداً للمستثمرين، منهم 757 حساباً في إبريل.