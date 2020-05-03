شكرا لقرائتكم خبر عن سندات «فورد» نموذج لمخاطر نهج الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بريان تشاباتا *

في الأسبوع الماضي، اقترحت شركة «بلاك روك» على متداولي الأوراق المالية تتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذهم قرارات الاستثمار. وقال ريك ريدر، رئيس فريق الاستثمارات العالمية في الشركة التي تتصدر قائمة مديري الثروات في العالم: إنه سوف يشتري ما يشتريه المجلس إضافة إلى الأصول التي تتوافق مع توجهاته.

وبغض النظر عن موقف «بلاك روك»، فقد اكتسب هذا التوجه زخماً واضحاً في وول ستريت، حيث ضخ المستثمرون 7.66 مليار دولار في صناديق السندات الأمريكية غير المرغوب فيها، في الأسبوع المنتهي يوم 15 إبريل / نيسان، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيشتري أيضاً سندات الشركات البارزة المترنحة، وحتى سندات بعض الصناديق المدرجة في البورصة ذات العائد المرتفع.

الآن يكفي الاطلاع على ما حدث لواحد من السندات لمعرفة حجم المخاطر المترتبة على هذا النهج. إنه من شركة «فورد موتورز».

تسعى «فورد»، التي أعلنت عن خسارة بقيمة ملياري دولار في الربع الأول، إلى جمع الأموال عن طريق بيع سندات غير مضمونة مستحقة لآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات. يتم تسويق أطول فترة استحقاق بعائد يبلغ نحو 10 في المئة، وهو أعلى من المعدل الحالي البالغ نحو 9 في المئة الذي تمنحه الشركة على سندات دينها التي تستحق في يوليو 2031. وقد انخفض هذا العائد دون 11 في المئة في البداية، ومن المرجح أن ينخفض مرة أخرى بحلول توقيت الانتهاء من الصفقة، ويقدم نموذج سندات شركة «كارنيفال» قبل أسبوعين دليلاً دامغاً على صحة هذا الاستنتاج. ففي كلتا الحالتين، سوف تدفع «فورد» أكثر من ضعف ما دفعته في تكاليف آخر عملية بيع سندات مماثلة في ديسمبر 2016.

إذا كنت تعتقد أن «فورد» ستقوم دائماً بدفع فوائد كاملة وفي الوقت المناسب وتنوي الاحتفاظ بالأوراق المالية حتى تاريخ الاستحقاق، فإن العائد الأعلى هو ميزة، وليس عيباً. إذا كنت تبحث فقط عن ربح سريع من اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي، فقد تجعلك «فورد» تعيد التفكير في هذه الاستراتيجية. وإذا كان المستفيد الأكبر من برامج إنقاذ البنك المركزي هي الشركات الرائدة المتعثرة التي تكافح من أجل الحصول على تكاليف اقتراض مواتية، فإن مستثمري السندات لا يهمهم سوى أساسيات الشركة.

تعكس هذه الخسارة الأولية البالغة ملياري دولار في الربع الأول تأثير كوفيد-19 في اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا لمدة شهر واحد فقط. وجاء في تحليل نشرته «بلومبيرج» أن إشارة «فورد» إلى أنها حصلت على نحو 30 مليار دولار نقداً حتى 9 إبريل، تعني أنها أحرقت نحو 8 مليارات دولار منذ بداية العام، وهو رقم من المرجح أن يزداد كثيراً.

وأشار التحليل إلى أن وكالات التصنيف الائتماني لم تتوقف، في تجارب سابقة، عند قرار تخفيض واحد عند تصنيف «فورد» أو غيرها. وهذا أمر مزعج في حد ذاته بالنسبة للدائنين، لكن أولئك الذين يعتمدون على دعم الاحتياطي الفيدرالي لشراء سندات «فورد»، يرون فيه عنصراً خاصاً. والشروط التي حددها الاحتياطي لشراء سندات الشركات تستثني تلك الشركات التي تترنح بعد 22 مارس / آذار، إذا هبط تصنيف سنداتها دون BB.

في الوقت الحالي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة لشركات صناعة السيارات. ففي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مسؤول تنفيذي في شركة «فورد» إلى شكل من أشكال التحفيز الحكومي للقطاع، مع خيار إحياء برنامج «النقد مقابل الحديد» لعام 2009 الذي شجع السائقين على تسليم النماذج القديمة من سياراتهم مقابل آلاف الدولارات التي تنفق حصرياً في شراء سيارة جديدة. وليس من الواضح ما إذا كان البرنامج سوف يجدي نفعاً في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الناس على البقاء في المنزل.

نتجية تعليمات العزل والتباعد الاجتماعي انضمت «فورد» إلى شركات صناعة سيارات أخرى، منها «جنرال موتورز» و«فيات كرايسلر»، في إيقاف العمل في منشآتها في أمريكا الشمالية للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس. ولم تضع «فورد» جدولاً زمنياً بشأن موعد إعادة فتح المصانع وسط خليط من أوامر البقاء في المنزل من الدول التي تهدد بتعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد لا يكون هناك مبرر للعجلة، بعد أن قدم نحو 22 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة في شهر واحد فقط، وهو ما أثار الشكوك حول عدد المشترين القادرين على شراء سيارات «فورد» حتى عندما تستطيع تشغيل مصانعها من جديد.

وحتى قبل تفشي الفيروس لم يكن وضع الشركة على ما يرام. لقد أخفقت الشركة في طرح سيارة «إكسبلورار» الرياضية في نسختها المعدلة، كما أن برنامج إعادة الهيكلة بقيمة 11 مليار دولار الذي أعلنت الشركة عنه في عام 2018، لم يكشف عن نتائج سارة.

ومن المؤكد أن أسهم أداء بعض الشركات التي تسعى للاقتراض مستفيدة من زخم دعم الاحتياطي الفيدرالي ومنها «فورد»، عززت معنويات المستثمرين الذي يراهنون على أن الشركات سوف تحصل على التمويل قريباً جداً، لكن واقع الحال يقول: إن الأمر قد يطول كثيراً. واللافت أن أسهم الصناديق المدرجة التي أعلن المجلس أنه قد يشتريها قد تراجعت بعد 9 إبريل، وهو موعد الإعلان.

ويبدو أن الشركات ذات التصنيف الائتماني الأضعف هي الأكثر سعياً لترويج سنداتها، وهي علامة على نضج واستقرار السوق، وحرص المستثمرين على تفادي أسوأ سيناريو قد ينتج عن ضغوط السيولة التي تقود كثيراً من الشركات إلى العجز عن السداد. وهذا يعني أن المتضررين بشدة من تفشي الفيروس أمامهم طرق شاق وطويل، ومن بينهم شركة «فورد». والخلاصة فإن معدلات العائد على سندات الشركات عند خانتين عشريتين هو تذكير بأن التوقعات المتعلقة بمصير الشركات الأمريكية تبقى لعبة تخمين، بغض النظر عما يشتريه الاحتياطي الفيدرالي.

* بلومبيرج