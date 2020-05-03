جاذبية دبي تتخطى «الإغلاق» بـ 568 شركة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت دبي خلال شهر إبريل/ نيسان المنصرم أكثر من 568 رخصة جديدة على الرغم من إجراءات الإغلاق التي رافقت حملة التعقيم الوطني والتدابير الاحترازية التي نفذتها الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيانات «خارطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية»، استقطبت دبي 351 مستثمراً خلال الشهر الماضي، بينما بلغ عدد الذين جددوا رخصهم في مختلف النشاطات الاقتصادية في الإمارة 330 مستثمراً.

وتنوعت الرخص الصادرة ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية، وتوزعت على مختلف المناطق الاستثمارية في دبي، وجاءت منطقة «ديرة» في الصدارة تلتها «بر دبي» ثانياً، في حين احتلت «دبي الجديدة» المركز الثالث.

ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته الماضية وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، ساهمت في الحفاظ على مكانة الإمارة وموقعها الاقتصادي بين المدن العالمية وعلى مؤشر ثقة المستثمرين والشركات؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال.