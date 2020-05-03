ارتداد الأسهم التاريخي في إبريل لا يكفي لاستعادة الخسائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم أداءً قوياً خلال تعاملات شهر إبريل/‏‏نيسان 2020، والذي يعد الأفضل على مدى أكثر من 12 عاماً، وسط توجه شرائي من المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين؛ لتعزيز مركزاهم الاستثمارية في أسهم العديد من الشركات التي هبطت إلى مستويات مغرية في تعاملات مارس/‏‏آذار 2020.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في إبريل/‏‏نيسان 2020 أعلى نسبة ارتفاع شهرية في أكثر من 12 عاماً ونصف العام منذ أكتوبر 2007؛ حيث صعد المؤشر في الشهر بنسبة 13.3%، بنحو 495.7 نقطة ليغلق عند 4230.37 نقطة.وارتفع مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بأعلى نسبة شهرية في إبريل 2020 خلال 5 سنوات تقريباً منذ إبريل 2015، بعدما ارتفع بنسبة 14.4%، مضيفاً 255.3 نقطة مكاسب ليغلق عند 2026.61 نقطة.وجاء الارتفاع كبيراً ولكنه لم يعوض الهبوط الحاد لمؤشري دبي وأبوظبي خلال تعاملات مارس 2020 بنسبة 31.6% و23.8% على التوالي، فلا يزال مؤشر دبي متراجعاً 26.7% من مطلع 2020، مقابل تراجع 16.66% لمؤشر سوق أبوظبي.

لكن الهبوط في الشهر السابق خلق مستويات سعرية جيدة للمستثمرين دفعهم إلى تعزيز مراكزهم المالية في أسهم الشركات المدرجة من خلال عمليات شراء موجهة على أسهم منتقاة؛ وذلك إضافة إلى المحفزات الحكومية وتخفيف الإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتراجعت السيولة المتداولة في السوقين بنسبة 20% إلى 9 مليارات درهم في إبريل (3.22 مليار درهم بأبوظبي و5.8 مليار درهم بدبي)؛ حيث بلغت الكميات المتداولة في السوقين نحو 8.3 مليار سهم أي (1.3 مليار سهم في أبوظبي و7 مليارات سهم في دبي). واتجهت السيولة كعادتها على قطاعي البنوك والعقار؛ حيث تصدر «إعمار العقارية» تداولات السوقين بأكثر من مليار درهم ثم «دبي الإسلامي» بنحو 988 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 550 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 515 مليون درهم و«أبوظبي التجاري» 498.4 مليون درهم.



سوق أبوظبي



وارتفعت المؤشرات القطاعية في سوق أبوظبي خلال تعاملات إبريل باستثناء قطاع التأمين، فيما سجلت بقية القطاعات أداء مميزاً.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 12.33%، متفاعلاً مع ارتفاع «أبوظبي الأول» الذي سجل أفضل أداء شهري من يونيو/‏‏حزيران 2016، بعدما ارتفع بنسبة 20.2% ليغلق عند 11.6 درهم، بتداول 549.4 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي» 7.14% إلى 1.05 درهم، و«التجاري الدولي» 14.55% إلى 0.74 درهم.

وتراجع «أبوظبي التجاري» 4.1% إلى 4.44 درهم، بتداول 498.4 مليون درهم و«أبوظبي الإسلامي» 10% إلى 3.59 درهم، بتداول 426 مليون درهم. وارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 63%، بعد أن واصل سهم «العالمية القابضة» صعوده المستمر؛ حيث ارتفع بنسبة 87.38% إلى 27.02 درهم، بتداولات بقيمة 194 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق» 47.7% إلى 0.291 درهم.

وارتفع مؤشر العقار 16.7%، بعد أن حقق سهم «الدار العقارية» ارتفاعاً بنسبة 18.2% إلى 1.82 درهم، بتداول 489.3 مليون درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.07% إلى 0.37 درهم.

وارتفع مؤشر الاتصالات 10.56%، وسط صعود سهم «اتصالات» 10.56% إلى 15.5 درهم، بتداول 447 مليون درهم.

وارتفع مؤشر الطاقة 16.9%؛ حيث صعد سهم «دانة غاز» 29.3% إلى 0.737 درهم، بتداول 133.6 مليون درهم، و«طاقة» 17.15% إلى 0.69 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 3.7% إلى 2.8 درهم.

وارتفع مؤشر السلع 10.6%، مع ارتفاع «أغذية» 18.11%. وارتفع مؤشر الصناعة 6%، مع صعود «أبوظبي لبناء السفن» 54.5% و«أركان» 30%.

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سوق دبي



وسجلت المؤشرات القطاعية في سوق دبي المالي ارتفاعات جماعية قوية، الأمر الذي دعم المؤشر العام للسوق.

وارتفع مؤشر البنوك 8.48%، مدعوماً بارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 18.95% إلى 8.6 درهم، بتداول 515 مليون درهم، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.94% إلى 3.67 درهم، بتداول 988.1 مليون درهم، وصعد «جي إف إتش» 11.5% إلى 0.601 درهم، بتداول 395 مليون درهم، كما ارتفع «أملاك للتمويل» 49.38% و«مصرف عجمان» 10.4% و«دبي التجاري» 1.58%.

وارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 13.63%، وسط ارتفاع قوي لسهم «شعاع» بنسبة 37.28% إلى 0.615 درهم، فيما قفز سهم سوق دبي المالي بنسبة 32.44% إلى 0.739 درهم، بتداول 125 مليوناً، و«دبي للاستثمار» 8.11% إلى 1.2 درهم، بتداول 102.6 مليون درهم.

وارتفع مؤشر التأمين 14.2%، وسط أداء إيجابي لأسهم 4 شركات وهي «دار التكافل» الذي ارتفعت سهمها 27.8% وسهم «سلامة» الذي قفز 42.8% و«أمان» 10% و«تكافل الإمارات» 2.14%.

وارتفع مؤشر العقار 23.28%، متفاعلاً مع الصعود الجماعي لأسهم القطاع؛ حيث ارتفع سهم «إعمار العقارية» 23% إلى 2.73 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 1.05 مليار درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 20.56% إلى 1.29 درهم، بتداول 418.5 مليون درهم و«الاتحاد العقارية» 47.8% إلى 0.306 درهم، بتداول 414 مليون درهم.

وارتفع «إعمار للتطوير» 5.99% إلى 2.3 درهم، بتداول 387 مليون درهم، و«داماك» 28.7% إلى 0.623 درهم، و«ديار» 36.6% و«أرابتك» 53%.

وصعد مؤشر النقل 26.12%، بعد أن قفز سهم «أرامكس» 33.6% إلى 3.02 درهم، و«العربية للطيران» 19.87% إلى 1.14 درهم، و«الخليج للملاحة» 9.6% إلى 0.354 درهم.

وارتفع السلع 27.37%، وسط ارتفاع «غلفا للمياه المعدنية» 41.98% إلى 17.25 درهم، و«دي إكس بي إنترتينمنتس» 29.75% إلى 0.157 درهم.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 11.3%، مع ارتفاع سهم «تبريد» 10.53% إلى 2.1 درهم، و«أمانات» 12% إلى 0.728 درهم. وفي قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشرها القطاعي 1.73%، صعد سهم «دو» 1.7% إلى 5.29 درهم.



تداولات المستثمرين



وأظهر تحليل ”الخليج 365” على بيانات التداول حسب الجنسيات أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا المحصلة البيعية الوحيدة في السوقين بنحو 623 مليون درهم، منها 365.5 مليون درهم في أبوظبي و 256.2 مليون درهم في سوق دبي، في الوقت الذي بلغت فيه مشترياتهم نحو 2.04 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.66 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية بقيمة 87.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 1.18 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1.09 مليار درهم تقريباً.

وسجل الخليجيون أيضاً محصلة شرائية بقيمة 72.8 مليون درهم، بعد أن وصلت مشترياتهم في السوقين إلى نحو 716.2 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 643.3 مليون درهم.

وعزز المستثمرون المواطنون مراكزهم المالية في السوقين، بعد أن سجلوا محصلة شرائية بنحو 461.7 مليون درهم؛ وذلك نتيجة لمشتريات بنحو 5.1 مليار درهم، ومبيعات بنحو 4.64 مليار درهم.

أما على صعيد التداولات حسب الجنسيات، فسجلت المؤسسات محصلة بيعية بنحو 388.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 3.7 مليار درهم، ومبيعات بنحو 4.09 مليار درهم.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في السوقين بنحو 388 مليون درهم، منها 89 مليون درهم في أبوظبي و299.3 مليون درهم في دبي.