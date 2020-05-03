شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بـ 643 مليون دولار للإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة عاجلة تبلغ قيمتها 643 مليون دولار للإكوادور التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية والاقتصاد في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، في بيان، إن هذا القرض منح «بشروط تشجيعية» بمعدل فائدة يبلغ 1,05%. وتفيد أرقام منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات بكوفيد-19 بلغ 24 ألفاً في الاكوادور وعدد الوفيات 900. (أ.ف.ب)

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