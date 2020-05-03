«الإيكونوميست»: الإمارات بين الأسواق الناشئة الأقدر على تخطي «كوفيد-19»

بينما يتسبب الوباء الحالي في إحداث فوضى في الاقتصادات الدولية والمالية العامة، طلبت أكثر من 100 دولة المساعدة من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم قروض صغيرة وسريعة كالتي تقدم بعد الكوارث الطبيعية.

وصنفت «الإيكونوميست» 66 دولة من حيث الأقدر على مواجهة تبعات «كوفيد-19» باستخدام أربعة مؤشرات للقوة المالية، تشمل الدين العام، والديون الخارجية العامة والخاصة، وتكاليف الاقتراض، ومدفوعات النقد الأجنبي المحتملة لهذا العام. وذلك مقارنة مع مخزونهم من احتياطيات النقد الأجنبي. حيث أضر «كوفيد-19» بالاقتصادات الناشئة من خلال الإغلاق، وفقدان وارد الصادرات وردع رأس المال الأجنبي.

وفي التقرير الذي صدر اليوم السبت، جاءت السعودية (المرتبة الـ 8) والإمارات (المرتبة الـ 17) بين الدول الأكثر قدرة على مواجهة تبعات الوباء الاقتصادية.

وبحسب المجلة، فإنه حتى لو تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام الجاري، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية مقارنة بالقوة الشرائية، سيكون أقل بنسبة 6.6% عما توقعه صندوق النقد.

عندما تقل الصادرات عن الواردات، تقوم البلدان عادةً بسد الفجوة عن طريق الاقتراض من الخارج. لكن انعكاس تدفقات رأس المال إلى الداخل يقابله ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكانت أقوى الدول حسب التصنيف، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، مؤهلة بشكل كبير لدورها الفعال في الأسواق الناشئة مثل العديد من الاقتصادات القوية، بما في ذلك روسيا والصين. في حين مثلت الدول الثلاثين الأخيرة في الترتيب 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وأقل من ربع كل من دينها الخارجي والدين العام.

وستحتاج الاقتصادات الـ 66 خلال عام 2020 إلى أكثر من 4 تريليونات دولار للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتغطية أي عجز في الحساب الجاري. باستثناء الصين، حيث يبلغ الرقم 2.9 تريليون دولار.

لمواجهة الأزمة، قد تحتاج الاقتصادات الناشئة، بحسب صندوق النقد، إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل من مصادر أجنبية أو احتياطاتها الخاصة. وقالت مجموعة العشرين: إنها ستمتنع عن تحصيل مدفوعات هذا العام من قروضها لأفقر 77 دولة. وحثت مجموعة الدول السبع الكبرى المقرضين من القطاع الخاص على التحلي بالصبر أيضاً.