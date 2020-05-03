شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 104 مليون اشتراك بالهاتف الأرضى والمحمول بمصر خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الربع سنوى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 104.10 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 101.65 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر2018 وبلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول 95.34 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر2019 مقارنة بنحو 93.78 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر2018 .

ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى أكتوبر ديسمبر 2019.

وكان تقرير قد كشف عن وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019، إلى نحو 414 شركة، مقارنة بـ 398 شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018.

فى حين بلغت رؤوس أموال هذه الشركات 562.52 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بـ 291.15 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018.