شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مليون دولار تراجع بالواردات المصرية من السلع الزراعية في يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من المحاصيل الزراعية حققت تراجعا ملحوظا أوائل العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمتها 614 مليون و464 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 714 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 99 مليون و500 ألف دولار.

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وتتضمن قائمة أهم المحاصيل الزراعية المستوردة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المحاصيل على رأسها واردات القمح والتي بلغت نحو 283 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 246 مليون دولار في يناير 2019، بزيادة بلغت نحو 36 مليون دولار، بالإضافة إلى الواردات من التبغ بسويقاته وعروقه خام بقيمة نحو 89 مليون دولار يناير الماضي، مقابل47 مليون دولار يناير 2019، بزيادة بلغت 42 مليون دولار.

وتشمل قائمة الواردات الزراعية أيضا، كلا من التفاح الطازج بقيمة بلغت 30 مليون دولار، مقابل 34 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين دولار، إلى جانب واردات القطن غير مندوف بقيمة 19 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو مليون دولار، ثم واردات الفول العريض والفول اليابس بقيمة 13 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 13 مليون دولار.