شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر إبريل الماضى، بحجم تداول 92.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.6 مليار جنيه، تلاه "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 76.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 689.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 500.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 677 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 112.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 588.5 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 52.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 551.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.

وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 80.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 505.5 مليون جنيه، ثم " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 378.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 484.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 410.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 484.3 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 147.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 440 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 100.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 434.5 مليون جنيه.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.