شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 4.5 مليار جنيه فى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2020، موزعة بين 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال فبراير، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال الشهر المنقضى.

وخلال شهر إبريل، رفعتا شركتا بلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية، رأسمالها بقيمة نحو 500 مليون جنيه، إذ رفعت الأولى رأس مالها من 169 مليون جنيه إلى 553.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 445.7 مليون جنيه، ورفعت الثانية رأس مالها من 64 مليون جنيه إلى 69 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.

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وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 36.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.9% عن الشهر السابق، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 302.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 438.5 مليار جنيه إلى 474.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.9 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 126.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.509 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية خلال الشهر السابق.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 90.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 67.9 مليون ورقة منفذة على 556.4 ألف عملية خلال شهر إبريل الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 32.77% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.23%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.