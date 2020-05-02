استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، بداية تعاملات الجمعة 1 مايو 2020، يوم عيد العمال وفقا لأخبار اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات أمس، بشكل كبير وفقد عيار الذهب نحو 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وفيما يلي أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 737 جنيها، وعيار 18 نحو 632 جنيها، وعيار 24 نحو 842 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5896 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء وبداية تعاملات الخميس بقيمة بلغت نحو 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.