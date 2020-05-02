شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 66% نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خاص باستخدام الانترنت فى المدارس طبقا لمراحل التعليم، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الإبتدائى 66.1%، وذلك خلال الربع الأخير من 2019، فى حين كانت 61.8% فى مرحلة التعليم الإعدادي، ووصلت إلى 78% فى مرحلة التعليم الثانوي، فى حين كانت جملة استخدام الإنترنت فى إجمالى المراحل 65.8%.

وأستعرض التقرير الربع سنوى الصادر عن الوزارة، دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية.

بلغت نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الابتدائى نحو 66.1%.

بلغت نسبة استخدام الحاسب الآلى للأغراض التعليمية فى مرحلة التعليم الإبتدائى نحو 92%.

نسبة استخدام الإنترنت فى الاستخدامات التعليمية للطلاب نحو 26.8%.

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نسبة المدرسين الذين يستخدمون الحاسب الآلى من أي مكان نحو 92.2%.

نسبة الطلاب الذين يستخدمون الحاسب الآلى من أي مكان نحو 89.8%.

نسبة استخدام الطلاب للحاسب الآلى فى إعداد الأبحاث والتقارير المدرسية والأوراق البحثية نحو 44.5%.

ووصلت أعداد المتدربين فى مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر 2019 الى 24.93 ألف متدرب.

كما وصلت أعداد المتدربين فى برنامج تنمية القدرات المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر2019 إلى 12.18 ألف متدرب.