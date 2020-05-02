شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: انخفاض الإنفاق ببطاقات الائتمان بمعدل غير مسبوق مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، أن الإنفاق ببطاقات الائتمان فى كوريا الجنوبية انخفض بمعدل غير مسبوق فى شهر مارس الماضى، وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة أنباء يونهاب ، اليوم /السبت/ إلى أنه فى شهر مارس الماضي، انخفض حجم المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفورى بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية تمويل الائتمان.



ويمثل هذا أكبر انخفاض على أساس سنوى منذ أن بدأت الجمعية فى تجميع تلك البيانات فى عام 2005.. ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى انتشار (كوفيد-19) الذى أجبر المواطنين على تجنب الزحام والمرافق العامة قدر الإمكان، مما أدى إلى إنفاق أقل.

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وانخفضت كمية المدفوعات فى قطاع النقل باستخدام البطاقات البلاستيكية بنسبة 39.9% فى مارس على أساس سنوي، وفى القطاع السياحى والقطاعات ذات الصلة بنسبة 36.7% فى نفس الفترة، كما شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعًا فى المبيعات، باستثناء قطاع البيع بالتجزئة، الذى ارتفعت مدفوعات البطاقات فيه بنسبة 5.5% عن العام السابق، بسبب الزيادة الحادة فى عمليات الشراء عبر الإنترنت.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات سابقة أن الإنفاق ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت قفز بنسبة 22.3% على أساس سنوى إلى أكثر من 10 تريليون وون (8.16 مليار دولار) فى مارس.



وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى 20 يناير، لكنَّ مرض الجهاز التنفسى بدأ يؤثر بالفعل على الاقتصاد المحلى فى مارس بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة ذروته عند حوالى 900 إصابة فى أواخر فبراير.