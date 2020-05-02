الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى شركة قطر للتأمين شركة قطر للتأمين تصدر سندات ثانوية دائمة برأسمال من الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار. الإصدار تم عبر شركة كيو.آي.سي (كايمان) المحدودة التابعة لقطر للتأمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر للتأمين تصدر سندات ثانوية دائمة بمبلغ 300 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.