شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 4 جنيهات بسبب انخفاض الطلب عليه في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، 4 جنيهات وذلك بسبب هبوط كبير في مبيعات المعدن النفيس في مصر، ليغلق سعر الذهب عند 741 جنيها للجرام، مع استمرار ثبات سعر أوقية الذهب عند 1700 دولار للأوقية.



أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 635 جنيها

عيار 21 سجل 741 جنيها

عيار 24 سجل 846.85 جنيه

الجنيه الذهب 5928 جنيها

أوقية الذهب 1700 دولار أسعار الذهب اليوم ..عيار 18 سجل 635 جنيهاعيار 21 سجل 741 جنيهاعيار 24 سجل 846.85 جنيهالجنيه الذهب 5928 جنيهاأوقية الذهب 1700 دولار

وقال هانى جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %

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وأضاف جيد لـ"الخليج 365"، أن استمرار هبوط الطلب على الذهب، يؤدى إلى هبوط الأسعار في مصر، لكن بصورة غير مؤثرة أو كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيشهده سوق المعدن النفيس عالميا.

وكانت الشعبة العامة لتجاره المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.